＜アクサレディス宮崎2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞かつての天才少女が、5年ぶりに予選通過を果たした。29歳・高橋恵が初日「70」、2日目「73」で回り、トータル1アンダー・43位につけた。2021年7月「大東建託・いい部屋ネットレディス」以来の決勝進出に、「え！ そうなんだ…」と驚きを隠せない。【写真】大山志保の“あのガッツポーズ”、今も健在13歳だった2010年、佐久長聖中2年時に下