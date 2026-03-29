きょう3月29日（日）よる7時00分〜8時54分 日本テレビ系で「世界の果てまでイッテQ！春の2時間スペシャル」を放送。20年目の大型企画「世界遺産駅伝」では、出川哲朗と塚本恋乃葉がアフリカ大陸で世界最古の砂漠に沈む美しい夕日を目指す。「温泉同好会」には、「念願のイッテＱ！なので！」と川口春奈が参戦！女性芸人たちに混じって泥や墨汁にまみれた貴重映像に注目。▼世界遺産駅伝番組開始20年目の大型企画始動！「イッテQ！