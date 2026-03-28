ラッパーのカニエ・ウェストが、制作が進められているニューアルバム「BULLY」について、「AIは使っていない」と発言し、これまでの説明を覆した。2025年2月、カニエはジャスティン・ラボイのインタビューで、同作にAIを活用すると明かし、「サンプリングの次のバージョンみたいなものだ」「サンプリングも最初は嫌われていた」と語っていた。 【写真】カニエ息子にピコピコハンマーでKOされる矢