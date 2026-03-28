ラッパーのカニエ・ウェストが、制作が進められているニューアルバム「BULLY」について、「AIは使っていない」と発言し、これまでの説明を覆した。2025年2月、カニエはジャスティン・ラボイのインタビューで、同作にAIを活用すると明かし、「サンプリングの次のバージョンみたいなものだ」「サンプリングも最初は嫌われていた」と語っていた。



【写真】カニエ息子にピコピコハンマーでKOされる矢野通

しかし3月25日、全13曲のトラックリストを公開した際、Xで「『BULLY』はもうすぐ。AIは使っていない」と投稿し、AI使用を否定した。「BULLY」 は3月27日にリリースされる見込みとなっている。



同作は2024年9月に発表され、当初は2025年6月15日発売予定だった。その後、制作途中の音源をXで突如公開し、2025年9月には短編映像「Bully V1」も同時に投稿。自身が監督し、ハイプ・ウィリアムスが編集を担当、息子セイントがピコピコハンマーで新日本プロレスの矢野通らと対峙する内容だった。新作収録曲「Beauty And The Beast」は、2025年9月に中国・海口のリスニングイベントで初披露されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）