【男子団体準々決勝】小内巻き込みで一本負けした東海大相模・松林＝日本武道館（立石祐志写す）第４８回全国高校柔道選手権最終日は２８日、東京・日本武道館で男女の団体戦が行われ、男子の東海大相模は準々決勝で崇徳（広島）に０−２で敗れた。女子は前回大会４強の桐蔭学園が３回戦で埼玉栄に０−２で、横須賀学院は２回戦で美濃加茂（岐阜）に１−１（内容差）でそれぞれ敗退した。