元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。現役時代にキャッシュで購入したものを明かし、MCのダウンタウン・浜田雅功から「腹立つわ」と突っ込まれた。32年間のプロ生活で最高年俸は2007年の2億4000万円。18年連続で年俸1億円を超えたのは「最長の記録」だと明かし、「まあまあ頑張らせていただいた」と胸を張った。初めて1億円プレーヤーになった時は高級外