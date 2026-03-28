元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。現役時代にキャッシュで購入したものを明かし、MCのダウンタウン・浜田雅功から「腹立つわ」と突っ込まれた。

32年間のプロ生活で最高年俸は2007年の2億4000万円。18年連続で年俸1億円を超えたのは「最長の記録」だと明かし、「まあまあ頑張らせていただいた」と胸を張った。

初めて1億円プレーヤーになった時は高級外車フェラーリをキャッシュで購入したという。「僕らスーパーカーブームの頃の…とにかく1億円プレーヤーになったらフェラーリ買ってやるということで、その5年ぐらい前からずっと虎視眈々と狙ってた」とあこがれの車だったことを明かす。

「超えた日に注文に行ったんです。超えた日の、契約更改の後にそのまま。（買いたい車を）すぐ注文して決まった」と言う山本氏に、浜田は小声で「いくらぐらいのやつを？」と質問。山本氏は「8桁の真ん中より下ぐらいですかね」と数千万円だったと話した。

「ローン組んだことないんですよ。ローンの組み方を知らない。家は何個か買ったけど全部キャッシュで」と驚きの事実を明かす山本氏に、「カッコエエ〜腹立つわー」と浜田。1億円プレーヤーになってからは新幹線ももっぱらグリーン車だと明かすと、浜田は「腹立つ」を連発しスタジオを盛り上げていた。