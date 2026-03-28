このあいだ、馴染みの市場の魚屋さんで、水を張ったトレイの中に入っている“あさり”を見ていたんです。一般的には、貝の隙間から2本の筒みたいな部位がチョロっと出てますやん？あれがビローンと伸びはじめ、さらにビローンとどんどん伸びてきて貝そのものの大きさの2倍以上にもなっていくやないですか。「こんなに伸びるんや〜」と感心しながら見ていましたら、魚屋さんの大将がやってきて、「伸びとるやろ〜。それな〜、