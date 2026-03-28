8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCとして出演する、29日放送のTBS系『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（後1：30）では、同じくMCのチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともに、4人で再び世界一の激臭にリベンジ実験する。【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、