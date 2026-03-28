若手外野手の台頭で出場機会が激減する可能性レッドソックスの吉田正尚外野手に対し、現地メディアから厳しい声が上がっている。米ポッドキャスト番組ファウル・テリトリーに出演した米スポーツ専門メディア、ジ・アスレチックのケン・ローゼンタール記者は、吉田のチーム内での立ち位置について言及した。若手外野手の台頭により出場機会が激減している現状を指摘し、今後の去就について「マサタカ・ヨシダにレッドソックスでの