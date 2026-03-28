毎日の食卓を支える「フライパン」。いざ買い替えようと思っても、鉄やステンレスといった素材の違い、最新のコーティング技術、家族人数に合うサイズなど、選択肢が多くて迷ってしまいますよね。そこで今回は、料理研究家の島本美由紀先生監修のもと、フライパンの正しい選び方をわかりやすく解説します。素材ごとのメリット・デメリットから、編集部が厳選した最新おすすめモデル10選、さらにプロが実際に愛用する逸品まで徹底紹