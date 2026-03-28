◇NBAレイカーズ116ー99ネッツ（2026年3月27日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦で右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりの復帰。途中出場で豪快ダンクを連発するなど8得点をマークした。チームは後半に突き放して2連勝を飾った。「調子は良くなっていると思う」3戦ぶりに復帰した八村はコート上インタビューでチームの現状を口にした。21日（同22日）の敵