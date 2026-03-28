◇NBA レイカーズ116ー99ネッツ（2026年3月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦で右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりの復帰。途中出場で豪快ダンクを連発するなど8得点をマークした。チームは後半に突き放して2連勝を飾った。

「調子は良くなっていると思う」

3戦ぶりに復帰した八村はコート上インタビューでチームの現状を口にした。

21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終わった。試合後に19日（同20日）のヒート戦で右のふくらはぎを痛めていたことを明かした。その後、ピストンズ戦、ペイサーズ戦と2戦連続欠場。この日から出場可能となった。

試合ではベンチスタートながら前半から豪快ダンクを2発叩き込むなど26分4秒出場で8得点3リバウンドをマーク。シュートは6本試投で3本成功。FG成功率は50％だった。3Pシュートは2本放つが失敗に終わった。

この勝利でチームは最近12試合で11勝1敗と好調をキープした。好調の要因について八村は「調子は良くなっていると思う。やはりチームの連携が大事。自分たちは一緒にプレーして、お互いを思いやりながらプレーできているからこそ勝てている」とコメントした。

次戦は本拠地に古巣ウィザーズを迎え撃つ。「チーム全体でディフェンスをしなければならない。だから集中が必要」と気合いを入れ直した。