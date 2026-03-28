タレントの神田うのが28日、自身のインスタグラムを更新し、51歳の誕生日を迎えたことを報告。大親友とのお祝いショットを公開した。「本日お誕生日レベル51になりました昨夜のバースデーイヴは憲ちゃん達がお祝いしてくれました」とバースデーケーキを前にした歌手・美川憲一とのショットを投稿。「前日まで2日連続での地方コンサートを終えてお祝いディナーしてくれた憲ちゃん体力的にもお元気に復活してくれて本当に