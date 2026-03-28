ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」のリーダーで、大のロッテファンである橋田歩果（20）が28日までに自身のブログを更新。27日にZOZOマリンスタジアムでロッテの開幕戦（対西武）を観戦したことを報告。3―1での白星を見届け「まりほー！！！何もかもが最高すぎる試合だったよー！！毛利選手とサブロー監督の初勝利、現地でみれて神！！！」と大喜びした。開場は午後4時30分だったが「気合い入