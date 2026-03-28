ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」のリーダーで、大のロッテファンである橋田歩果（20）が28日までに自身のブログを更新。

27日にZOZOマリンスタジアムでロッテの開幕戦（対西武）を観戦したことを報告。3―1での白星を見届け「まりほー！！！何もかもが最高すぎる試合だったよー！！毛利選手とサブロー監督の初勝利、現地でみれて神！！！」と大喜びした。

開場は午後4時30分だったが「気合い入れすぎて」午後3時に球場に到着したという橋田。

試合はドラフト2位の毛利が開幕投手を務めて白星。捕手の松川が2安打2打点。ポランコも一発を放った。

橋田は「さいっこうだった！！最高な1日だよ！！！！なんか自分で言うのもあれだけど勝利の女神すぎる自分！！！って途中から思ってました。2026年いい年になりそうだ」と歓喜のコメントを連発。

試合中には中堅にある大型ビジョンに応援している姿が映されたといい「じつはオープン戦の時もビジョンに映ったんよね。なんか今シーズンついてるぞ！！笑」と喜んだ。

筋金入りのファン。先発の毛利がプロデュースした「も〜りの博多めんたいちらし寿司」を球場で食べたことも報告した。

橋田と同じくロージークロニクルのメンバーである相馬優芽（15）も大のロッテファン。昨年8月のソフトバンク戦では2人でスペシャルリポーターを務めたこともある。