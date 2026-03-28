バイエルンMF谷川萌々子が1ゴール1アシストバイエルン・ミュンヘンのMF谷川萌々子がUEFA女子チャンピオンズリーグ（UWCL）準々決勝第1戦のマンチェスター・ユナイテッド戦（3-2）で絶妙なロングスルーパスで価値あるゴールをアシストした。ベンチスタートだった谷川は1-1の後半15分からピッチへ。すると同26分、自陣の右サイドからダイレクトで前線へスルーパスを供給。これが相手DFの裏のスペースへ通る絶妙なスルーパスとな