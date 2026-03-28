JR東日本は3月28日、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」を開業した。商業エリアは午前11時のオープンを前に、利用者が長蛇の列をつくった。同社広町社宅の跡地など約29,400平米の敷地を活用した同施設は、ホテルや賃貸住宅が入る「HOTEL ＆ RESIDENCE TOWER」と、オフィスが入る「BUSINESS TOWER」の2棟の高層ビルを核として、映画館やスパ・サウナ施設などの商業施設も入居する。2棟の西側には、広域