【モデルプレス＝2026/03/28】歌手のアグネス・チャンが3月27日、自身のInstagramを更新。スポーティーなミニスカートスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】70歳人気歌手「脚のライン綺麗」ミニスカからほっそり美脚披露◆アグネス・チャン、ミニスカ×ロングブーツで美脚アグネスは「今日は学校の後輩とランチ」とつづり、キャップを被り、黒のTシャツに同色のミニスカート、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを