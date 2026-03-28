アグネス・チャンInstagramより

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【モデルプレス＝2026/03/28】歌手のアグネス・チャンが3月27日、自身のInstagramを更新。スポーティーなミニスカートスタイルを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】70歳人気歌手「脚のライン綺麗」ミニスカからほっそり美脚披露

◆アグネス・チャン、ミニスカ×ロングブーツで美脚


アグネスは「今日は学校の後輩とランチ」とつづり、キャップを被り、黒のTシャツに同色のミニスカート、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを披露。スラリと伸びた美しい脚が際立っている。また「今日は美味しい鶏料理を一緒にいただきました。良い友達です」としめくくった。

◆アグネス・チャンの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「永遠に美しい」「脚のライン綺麗」「スタイルが維持されていて異次元すぎる」「ミニスカ似合いすぎ」「オーラすごい」「時の流れが違うみたい」などという反響が寄せられている。

アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）

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