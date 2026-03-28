【モデルプレス＝2026/03/28】女優の戸田恵梨香が28日、TBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。自身が出演している同局系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）について、視聴者から寄せられている考察の1つに言及した。＜以下ネタバレあり＞【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優◆戸田恵梨香「リブート」考察に回答本作にて、裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士