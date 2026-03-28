「ソフトバンク−日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）日本ハム・有原航平投手が開幕３戦目となる２９日のソフトバンク戦（ペイペイ）に先発する。当初指名されていた本拠地開幕の３１日のロッテ戦（エスコン）から変更となった。６年ぶりに日本ハムに復帰したシーズン初戦が、昨季まで在籍した古巣との対戦。「とにかく勝ちたい」と勝利を渇望した。首脳陣に登板を告げられたのは今月中旬。予定変更も「いつでも行け