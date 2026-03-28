【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト Netflixは、新作アニメ「だんでらいおん」を4月16日より独占配信する。 「だんでらいおん」は、「銀魂」などで知られる空知英秋氏の漫画家デビュー作品を原作とするアニメ。原作は読み切り作品だが、オリジナルのシリーズアニメとして展開する。 「AnimeJapan 2026」の