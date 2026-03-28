【餓狼伝説 City of the Wolves：ケンシロウ】 6月 配信予定 SNKは3月28日、対戦格闘「餓狼伝説 City of the Wolves」に「ケンシロウ」が参戦することを発表した。Season Pass 2 DLCキャラクターとして、6月に配信予定。 ケンシロウは、「北斗の拳」に登場する北斗神拳の伝承者。4月10日25時より配信されるアニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」に合わせての登場となる。 【餓