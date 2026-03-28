「ロッテ−西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ドラフト２位の毛利（明大）がプロ初勝利から一夜明けて、反響の大きさに驚きの表情だ。「いや、すごかったです。今までで一番でした。ＬＩＮＥだけで１５０件くらい来ていて、インスタのＤＭ、知り合いだけで５０件くらい。全部で２００件くらい来ていて…」と祝福メッセージを受けたことを明かした。全て読み切るまでいかず、「恩師の方とかだけ、とりあえず明治の