「ロッテ−西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ドラフト２位の毛利（明大）がプロ初勝利から一夜明けて、反響の大きさに驚きの表情だ。

「いや、すごかったです。今までで一番でした。ＬＩＮＥだけで１５０件くらい来ていて、インスタのＤＭ、知り合いだけで５０件くらい。全部で２００件くらい来ていて…」と祝福メッセージを受けたことを明かした。

全て読み切るまでいかず、「恩師の方とかだけ、とりあえず明治の監督、コーチ、（福岡大）大濠の監督、コーチだけはすぐ返して、まだ１５０とか１００とか溜まってるので、今から返していかないと」と苦笑いだ。

前夜は球団７６年ぶりの新人選手による開幕投手を務め、５回無失点の好投。試合後は両親と会い、ウイニングボールをプレゼントした。「（父・貴博さんから）『よう投げたね』って言われて。『俺だったら無理だな』って言ってました」というやりとりがあったという。

ひとつ悔やんだのは明大の同期・小島にプロ初安打を許したこと。「（初安打の相手投手として毛利の名が）残っちゃうんですよね。それがちょっと嫌なんですけど。小島にとって、自分の名がずっと残っていくのはありがたいことですかね。次はしっかり全部抑えられるように頑張ります」とリベンジを誓った。

開幕戦でプロ初登板初勝利。次の目標を問われると「任されたところでしっかり結果を出していくだけなんで。どんどん結果を出していきたいなと思います」ときっぱり。チームに勝利をもたらす投球を続けていく。