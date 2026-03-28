国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）にて、春の恒例イベント「フラワーフェスティバル2026」が開催されます。期間中は、ナノハナを皮切りにサクラ、チューリップ、ネモフィラなど、色鮮やかな春の花々が次々と見頃を迎えます。週末にはシャボン玉が舞う幻想的な演出や、航空自衛隊による野外コンサートなど、多彩な催しが予定されており、春のおでかけシーズンにぴったりのイベントとなっています。本記事では、見どころや限