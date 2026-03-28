第1子を妊娠中のタレント・藤田ニコルが、不妊治療や産休について明かした。【映像】藤田ニコル、おなかが大きくなった写真（複数カット）2023年8月4日、俳優の稲葉友との結婚を報告し、2024年12月11日に第1子の妊娠を発表した藤田。31日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、妊娠までの経緯を話していて、検査を行ったところ「26、27歳で持っている卵子の数値が40代並み」と判明し、「妊娠を急いだほうが良いかもしれな