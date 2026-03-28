『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が大ヒット中のライアン・ゴズリングが、第95回アカデミー賞で話題をさらった『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の監督コンビ“ダニエルズ”こと、ダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナートの新作で主演を務めることが分かった。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！Varietyによると、ライアンの主演が決った新作は、タイトル