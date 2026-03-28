チームメート、スタッフに贈った腕時計ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートやスタッフへ高級腕時計を贈ったことが話題となっている。米メディア「カリフォルニア・ポスト」は「献身的な行為」と称えた。開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが丁寧に用意されていた。「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）