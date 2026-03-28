チームメート、スタッフに贈った腕時計

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートやスタッフへ高級腕時計を贈ったことが話題となっている。米メディア「カリフォルニア・ポスト」は「献身的な行為」と称えた。

開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが丁寧に用意されていた。「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」と熱いメッセージが添えられた紙袋の横には、日本が誇る高級ブランド「セイコー」の腕時計が添えられていた。

この行動に「カリフォルニア・ポスト」は「オオタニはバットと右腕で世界的なアイコンとなったが、木曜日にドジャースタジアムで話題の中心となったのは、彼の全く異なる側面、つまり彼の寛大さだった」と伝え、「その献身的な行為は、4度のMVP受賞者である彼の監督をはじめ、ドジャースの多くの関係者から高い評価を受けた」と伝えた。

米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、その価値は1本あたり4000ドル（約63万円）に上るという。

贈り物を受け取ったミゲル・ロハス内野手は「本当に素晴らしい時計をくれた。一生大切にするよ」と感謝を口にした。（Full-Count編集部）