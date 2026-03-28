俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは3月26日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネートを披露しました。【写真】Koki,のへそ出しショット抜群スタイルのモデルショットKoki,さんは「雨の日（Rainy day）」とつづり、3枚の写真を載せています。ヴィンテージ風のウォッシュ加工が施されたトップスに、デニムパンツを合わせた姿を披露。ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のバッグが際立