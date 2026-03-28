北方謙三の『水滸伝』のドラマ化で、史進を演じる木村達成。10キロ以上の増量や乗馬習得など、肉体的な限界に挑みながら役を生き続けた彼が、撮影を通じて感じた「死域」とはどのような境地なのか？過酷な撮影の裏側に迫る。 【写真】史進役を演じた俳優の木村達成さん “北方水滸伝”の魅力的な登場人物たち ──北方謙三さんの原作小説『水滸伝』の第一巻「曙光(しょこう)の章」で、木村さんが演じられている史進以外に印象に