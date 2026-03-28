動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月16日〜22日）を発表。シリーズ作品の1位は『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』。グローバルランキングでも非英語部門で1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル3年5ヶ月ぶりに完全体（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人）でパフォーマンスを披露したBTSが、新アルバム『ARIRANG』のリリースを記念して