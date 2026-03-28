近年、世界的な人口増加や環境問題への配慮から注目を集めているのが「代替肉」。大豆を筆頭に畜肉以外の原料で”肉っぽさ”を表現した食品ですが、その中で筆者が興味を持ったのが「きのこ」を原料にしたもの。詳しく取材しました。☆☆☆☆きのこを使った代替肉を開発したのはユキグニファクトリー株式会社。研究開発本部長・加藤真晴さんによると、同社では以前から食糧問題に対する危機感を持っていたそうです。「日本は食