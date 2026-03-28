開業以来、苦楽をともにしてきたベテランスタッフが、今や組織の成長を阻む最大の壁になっている──。人手不足が深刻な医療現場で、ある地方都市の開業医が切実な悩みを抱えている。態度の悪い古株スタッフとの衝突が原因で、ほかのスタッフが相次いで離職しているというのだ。いわば“モンスタースタッフ”ともいえる存在を、どうすれば辞めさせられるのだろうか。●開業医「1人辞めさせたら2人雇えるのに…」弁護士ドットコムニ