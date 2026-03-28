【無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ】 事前登録：3月28日～ 開始 スマートフォン向けゲーム「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ」（以下、クロエコ）のキービジュル&PVが解禁された。 また、3月28日より「クロエコ」の事前登録も開始。ストア事前登録者数と