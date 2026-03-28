米男子ゴルフのヒューストン・オープンは27日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー70）で第2ラウンドが行われ、93位で出た金谷拓実が6バーディー、1ボギーの65と伸ばし、通算4アンダーの136で33位に浮上した。首位と9打差。69で回った平田憲聖は4オーバーで予選落ちした。63をマークしたゲーリー・ウッドランドが通算13アンダーで首位に立ち、3打差の2位にジャクソン・スーバー（ともに米国）とニコライ・ホイゴー