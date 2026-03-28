米軍によるイラン攻撃の余波で中東情勢が緊迫する中、ドバイワールドカップをめぐる日本勢の判断が大きな波紋を広げている。渡航中止勧告が出る中でも出走を決めた陣営に対し、国会では「ペナルティ」の声も上がった。そんな逆風の中、“世界のヤハギ”こと矢作芳人調教師はなぜ参戦を決断したのか――現地で聞いたその理由とは。 【写真】獲得賞金はすでに45億円超えで世界歴代トップに王手をかけたフォー