齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。3月28日（土）放送のスピンオフ特番回では、静岡ロケを行い、企画「創業100年目指し旅」に挑戦する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！3月27日（金）に東京・有明にオープンしたばかりの東京ドリームパークで、5月4日（月・祝）に番組イベントを開催することが決定。テレビ朝日で放送している番組の中では最速で先陣を切って実