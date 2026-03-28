【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト 本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりFateRPG「Fate/Grand Order」ブースを撮り下ろしで紹介していく。 2025年12月に「第2部」の終章を迎えた「FGO」。ブースでは、第2部終章までの旅路を振り返る「カルデア航海日誌」や「クラス立像」