俳優の高橋克典（61）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、かつて共演した俳優らとの集合ショットを披露した。「ショーケンさんの命日」と俳優の萩原健一さん（19年死去、享年68）と書き出すと、飲食店での自身や女優の戸田菜穂、村田雄浩、渡辺いっけいらがグラスを手にしたショットをアップ。「あの頃の時間を思い出しながら、また静かに献杯」と記し、続く投稿には別カットに俳優の松尾諭も加わった。村田も自身の