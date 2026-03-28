茨城空港に、「ドン・キホーテ茨城空港店」が3月27日にオープンした。期間限定のポップアップ店舗で、食品や日用品、トラベル用品、薬品、クリアコンタクトレンズ、キャラクター商品、ゴルフグッズを取り揃える。日本各地のご当地ラーメンや韓国の人気ラーメンを、その場で味わえる最新型ラーメンマシンも設置した。場所は3階。営業時間は午前8時から午後8時半まで。（画像：茨城空港）