1966年の放送開始から、常に人々に夢と勇気を与え続けてきた「ウルトラマンシリーズ」は、来る2026年、シリーズ60周年を迎える。この大きな節目を彩るべく、2026年3月28日、アニバーサリー作品の幕開けを告げる最新プロモーション映像を公開した。本映像では、シリーズの原点である「ウルトラマン」、平成三部作の金字塔「ウルトラマンティガ」、そして次世代を牽引する「ウルトラマンゼロ」の3大ヒーローが並び立つ、圧巻の「ウル