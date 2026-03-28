第一生命保険は3月26日、第37回「大人になったらなりたいもの」アンケートの調査結果を発表した。調査は2025年12月、全国の小学生(小学校3〜6年生)、中学生、高校生とその保護者(20代〜60代)3,000組を対象にインターネットで行われた。○小学生がなりたい職業小学生が大人になったらなりたい職業小学生男子では、前回「サッカー選手」を上回った「野球選手」が、今回「YouTuber/動画投稿者」をも逆転し2位にランクインした。応援す