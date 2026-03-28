楽天は27日、オリックスとの試合（京セラD大阪）に10−0で勝利。初回、マッカスカーの2点適時二塁打で先制すると、2回表には、ボイト、マッカスカー、黒川史陽、浅村栄斗の4者連続適時打で一挙6点を追加し、相手を突き放した。投げては、開幕戦初先発の荘司康誠が8回無失点9奪三振の快投で今季1勝目を飾った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、初の開幕投手を務め完封勝利、今季1勝目を飾った荘司康