東京を走らせる力、東京メトロが長年掲げてきた「安全」への対策が、ついに一つのゴールに到達します。2026年3月28日（土）に最後の駅でのホームドアの供用が開始されることをもって、東京メトロ全9路線・全180駅においてホームドアの整備が完了することとなりました。1991年に日本初の地下鉄ホームドアを南北線に導入して以来、35年の歳月を費やしたこの巨大プロジェクト。特に車両規格が混在する日比谷線や、ワイドドア車が走る