開催：2026.3.28会場：オラクル・パーク結果：[ジャイアンツ] 0 - 3 [ヤンキース]MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。6回表、2番 アーロン・ジャッジ 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホӦ