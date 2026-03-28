長崎県は27日の県議会議会運営委員会で、浦真樹副知事（61）が「一身上の都合」を理由に任期途中の今月末に退任するため、後任に総務部長の中尾正英氏（43）を充てる人事案を示した。30日の定例会最終本会議に上程される。中尾氏は鹿児島市出身、東大卒。2005年に総務省に入省。宮崎市総務部長や、同省自治行政局選挙課理事官、大臣官房秘書課課長補佐などを経て23年7月から現職。県議会が人事案に同意すれば、任期は4月1日か