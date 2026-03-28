篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している知英、高橋努、尾碕真花、沢村玲（ONE N' ONLY）、河内大和、久保田悠来、小久保寿人、団長安田（安田大サーカス）、カルマがクランクアップを迎えた。 参考：知英、7年ぶりの日本ドラマ復帰で感じた“変化”篠原涼子には「一瞬で恋に落ちました」 本作は、女性刑務官と殺人犯による